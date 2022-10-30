غوتيريش يُعرب عن تعازيه لأسر الضحايا في مأساة تدافع سيئول

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تعازيه في وفاة أكثر من 150 شخصا في حادثة التدافع بعاصمة كوريا الجنوبية سئيول.

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن غوتيريش "حزين للغاية جراء هذه المأساة".

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وقال دوجاريك إن "الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وحكومة وشعب جمهورية كوريا، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وبحسب قوله، فإن الأمين العام للأمم المتحدة "حزين للغاية لهذه المأساة".

يشار إلى أنه بحسب الجانب الكوري الجنوبي، قُتل 154 شخصا، من بينهم 26 أجنبيا ينتمون لـ 14 دولة، نتيجة التدافع في منطقة إتايوان الحضرية، وعلى أثر ذلك أعلن الرئيس يون سوك يول الحداد الوطني في البلاد.

هذا وتعد تلك الحادثة أسوأ مأساة تشهدها جمهورية كوريا منذ كارثة العبّارة الكورية الجنوبية عام 2014 التي راح ضحيتها 304 قتلى.

المصدر: تاس