الأمريكيون يسخرون من بايدن بعد حديثه عن وجود 54 ولاية أمريكية

رد قراء صحيفة "ديلي ميل" من الولايات المتحدة بسخرية بسبب خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن أن أمريكا لديها 54 ولاية وقالوا إن بايدن فقد عقله بعد زلة غبية.

وخلال خطاب ألقاه مساء الجمعة، بحفل استقبال الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا، تفاخر بايدن بنجاح حزبه في الدفاع عن قانون الرعاية الصحية الأمريكي المعروف باسم "أوباما كير"، الذي تم سنه في عهد الرئيس باراك أوباما.

وقال إنه بفضله حصل الديمقراطيون على غالبية المقاعد في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018،وقال بايدن: "لقد ذهبنا إلى 54 ولاية".

ويقول إرنست تي باس: "لم يعد الأمر مضحكا بعد الآن، لقد فقد عقله".

وذكر راندي يونكرز "كيف يمكنك أن تنسى الرقم 50".



قال أميسكيبيو: "بايدن متهالك للغاية، كان متهالكا جدا".

وحثوا في التعليقات أنه "من أجل سلامة الكوكب، أخرجوا هذا الرجل من البيت الأبيض".

وأصبح بايدن، الذي سيكمل الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس أمريكي سنا في التاريخ، إنه يدخل بانتظام في مواقف مضحكة، ويعتبر خصومه أن عمر بايدن والمشاكل الصحية المحتملة هي السبب في ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد شن حملة خلال فترة حكمه لاستبدال "أوباما كير"، لكن الديمقراطيين، كما ادعى بايدن يوم الجمعة، شنوا حملة قوية في عام 2018 لمنع حدوث ذلك.

وحذر ترامب آنذاك من أن الحزب الجمهوري سوف يلاحق رعايتهم الصحية إذا حصلوا على الأغلبية في الكونغرس.

المصدر: نوفوستي