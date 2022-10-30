أنقرة: مركز الغاز التركي هو الحل الوحيد لأزمة الطاقة في أوروبا 

ذكّر وزير المالية التركي نور الدين النبطي، الاتحاد الأوروبي بأن الشتاء على الأبواب، وأن مشروع مركز الغاز المشترك بين موسكو وأنقرة، بات المخرج الوحيد لأوروبا من أزمة الغاز.

وأضاف الوزير، أن أوروبا ستواجه شتاء قاسيا هذا العام، بسبب العقوبات ضد روسيا، وأنه من الضروري الإسراع في إيجاد حلول بديلة، وأن مشروع مركز الغاز الروسي التركي سيضمن وصول إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر طرق موثوقة وآمنة.

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يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا اتفاقا لإنشاء مركز للغاز في تركيا يمكن من خلاله نقل الغاز الروسي عبر تركيا إلى أوروبا.

المصدر: نوفوستي