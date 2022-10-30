مقتل 11 شخصا في تدافع خلال حفل موسيقي في الكونغو الديمقراطية

لقي 11 شخصا مصرعهم (9 متفرجين وشرطيان اثنان) في تدافع خلال حفل موسيقي للفنان الكونغولي فالي إيبوبا نُظم مساء السبت في أكبر ملعب في كينشاسا.

Concert de @fallyipupa01: 11 morts. Comment la PNC s’est-elle comportée ? pic.twitter.com/HhcfMuTtzR — ACTUALITE TV (@actualitecdTV) October 30, 2022

#RDC: Au concert de @fallyipupa01 à Kinshasa, "les dégâts humains d’après les informations que nous avons, s’évaluent à 11 personnes décédées, ici au stade des martyrs, y compris deux policiers", dit le VPM de l'intérieur qui stigmatise "les attitudes des organisateurs ..." pic.twitter.com/i4TQHsT9Ts — Stanis Bujakera Tshiamala (@StanysBujakera) October 30, 2022

ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية عن ضابط في الشرطة كان موجودا في مكان الحادث قوله، إن تدافعا تسبب في حالات اختناق بصفوف المتفرجين وبسقوط قتلى.

وكان الملعب، الذي يتسع لثمانين ألف مقعد، مزدحما جدا، واحتشد معجبو النجم البالغ من العمر 44 عاما، حتى في الممرات، وفق أحد الشهود.

وقالت وكالة الأنباء الكونغولية إن الشرطة كانت منتشرة لتأمين الملعب ومنصة كبار الشخصيات والمدرجات، لكن لشدة ضغط الجماهير، لم يستطع عناصرها الصمود لفترة طويلة.

وأشارت الوكالة إلى أن إيبوبا وصل بعد ساعات عدة من الوقت المحدّد لبدء الحفل الموسيقي.

📡👀 Fally Ipupa officiellement ROI dans son pays 👑 WENGE K.O. Stade pleiiin 🔥🔥🔥💆🏽‍♂️💆🏽‍♂️ 5eme génération prend le pouvoir !!! pic.twitter.com/76RxuxQjj2 — NdOmbOlhinO (@Ndombolhino) October 29, 2022

المصدر: وكالة الأنباء الكونغولية