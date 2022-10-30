 الناتو يغض الطرف عن جرائم نظام كييف ويدعي أن روسيا "تستخدم الغذاء سلاحا"

دعت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونجيسكو، روسيا لإعادة النظر في قرارها بتعليق العمل بصفقة الحبوب، واستئناف العمل بها على وجه السرعة.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن لونجيسكو، دعت روسيا لإعادة النظر في قرارها، مدعية أن موسكو "تستخدم الغذاء كسلاح".

ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها علقت التزامها باتفاقيات تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية، بسبب الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف في الـ 29 من أكتوبر بمشاركة بريطانية، ضد السفن المدنية في أسطول البحر الأسود والسفن المشاركة في حماية الممر الآمن.

إقرأ المزيد

كما صرح وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، أن روسيا خلال الأشهر الأربعة المقبلة ستعمل على تأمين 500 ألف طن من الحبوب مجانا للدول النامية، بمشاركة تركية.

إقرأ المزيد

المصدر: تاس