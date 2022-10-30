الموسكوفيون يرسلون الأزهار الى سفارة كوريا الجنوبية تعبيرا عن الحداد (صورة)

أرسل سكان العاصمة الروسية موسكو، أزهار الأقحوان البيضاء إلى سفارة كوريا الجنوبية، تعبيرا عن الحداد على أرواح أكثر من 150 شخصا لقوا حتفهم في تدافع مأساوي بعيد الهالوين أمس السبت.

وبحسب مراسل وكالة "نوفوستي"، أحضر سكان موسكو زهور الأقحوان البيضاء، التي ترمز إلى الحداد في كوريا، وكذلك الورود الحمراء كرمز لتخليد ذكرى ضحايا حادث سيئول، وكتب على إحدى الباقات باللغة الكورية "صلوا من أجل إيتايون".

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وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الحداد الوطني على المأساة، التي أصبحت الأكبر من حيث عدد الضحايا في كوريا الجنوبية منذ عام 2014.

وشهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، مساء أمس السبت، مأساة أليمة حيث لقي 151 شخصا على الأقل بينهم 19 أجنبيا، مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون في حادث تدافع خلال الاحتفال بالهالوين، ووفقا للسلطات، كما تم الإبلاغ عن فقدان 355 شخصا في وقت مبكر من صباح الأحد.

المصدر: نوفوستي