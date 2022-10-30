الرئيس الصيني: العلاقات مع روسيا تظهر مستوى عاليا من التنمية المستدامة

أكد رئيس الصين شي جين بينغ أن "جمعية الصداقة الروسية - الصينية"، التزمت بروح الصداقة على مدى 65 عاما من وجودها، مشيرا إلى أنها تواصل حل المهام القيّمة.

أعلن رئيس الصين في برقية التهنئة التي أرسلها بمناسبة الذكرى الـ 65 لتأسيس "جمعية الصداقة الروسية- الصينية"، أن العلاقات بين البلدين دخلت حقبة جديدة، لافتا إلى أنها تظهر مستوى عاليا من التنمية المستدامة في جميع المجالات.

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وقال الزعيم الصيني: "في الوقت الحاضر، تظهر علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا، التي تدخل حقبة جديدة مستوى عاليا من التنمية المستدامة، وتعميق التعاون والتبادلات بشكل مطّرد فى مختلف المجالات".

وأضاف الرئيس أيضا في البرقية التي تلاها القائم بالأعمال المؤقت للصين في روسيا الاتحادية سون ويدونغ اليوم الأحد، خلال فعاليات حفل موسيقي: "إن الصداقة بين شعبي بلدينا تتعزز باستمرار، الأمر الذي خلق آفاقا واسعة وإمكانات هائلة للصداقة الشعبية بين الصين وروسيا".

كما بيّن شي جين بينغ أن من بين المهام التي تضطلع بها "جمعية الصداقة الروسية - الصينية" هي تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة والثقة بين شعبي البلدين، فضلا عن تعزيز الأسس الاجتماعية والعامة والعلاقات الودّية بين الصين وروسيا.

واختتم تهنئته قائلا: "آمل أن تلعب جمعية الصداقة الروسية - الصينية، التي تطور أفضل مواقعها، دورا أكبر وتساعد في تقوية شعوب بلادنا".

المصدر: تاس