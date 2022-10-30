بريطانيا.. رجل يهاجم مركزا جديدا للهجرة بقنابل حارقة ثم ينتحر (فيديو)

أفادت وكالة "رويترز" في نسختها باللغة الإنجليزية مساء يوم الأحد، بأن رجلا ألقى قنابل حارقة على مركز جديد للهجرة تابع لقوات الحدود للمهاجرين في ميناء دوفر بجنوب إنجلترا، ثم انتحر.

وفي التفاصيل، قالت الوكالة إن المهاجم وهو رجل أبيض يرتدي قميصا مقلما، وصل إلى المركز في سيارة رياضية بيضاء، ثم نزل وألقى ثلاث قنابل حارقة، إحداها لم تنفجر.

وأضافت أنه توجه بعد ذلك إلى محطة وقود قريبة، وربط حبلا حول رقبته، وربطه بعمود معدني وانطلق بالسيارة، مما أدى إلى وفاته.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث بعد دقائق وطوقت المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الموظفين وهم يقومون بإخماد حريق صغير في الجدار الخارجي للمركز.

#BREAKING: JUST IN - Kent Police have confirmed that several petrol bombs have been thrown at a migrant processing centre in Dover pic.twitter.com/UqwBqZJr0Z — Insider News (@InsiderNewsKe) October 30, 2022

Police and fire services still on the scene in #Dover where a man threw petrol bombs at a migrant processing centre.



A witness has told me the man killed himself at a petrol station nearby, describing him as "white, in his 50s or 60s" pic.twitter.com/2JXc32aS7Q — Ivor Bennett (@IvorBennett) October 30, 2022

المصدر: "رويترز"