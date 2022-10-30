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بريطانيا.. رجل يهاجم مركزا جديدا للهجرة بقنابل حارقة ثم ينتحر (فيديو)

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بريطانيا.. رجل يهاجم مركزا جديدا للهجرة بقنابل حارقة ثم ينتحر (فيديو)
RT
بريطانيا.. رجل يهاجم مركزا جديدا للهجرة بقنابل حارقة ثم ينتحر
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أفادت وكالة "رويترز" في نسختها باللغة الإنجليزية مساء يوم الأحد، بأن رجلا ألقى قنابل حارقة على مركز جديد للهجرة تابع لقوات الحدود للمهاجرين في ميناء دوفر بجنوب إنجلترا، ثم انتحر.

وفي التفاصيل، قالت الوكالة إن المهاجم وهو رجل أبيض يرتدي قميصا مقلما، وصل إلى المركز في سيارة رياضية بيضاء، ثم نزل وألقى ثلاث قنابل حارقة، إحداها لم تنفجر.

وأضافت أنه توجه بعد ذلك إلى محطة وقود قريبة، وربط حبلا حول رقبته، وربطه بعمود معدني وانطلق بالسيارة، مما أدى إلى وفاته.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث بعد دقائق وطوقت المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الموظفين وهم يقومون بإخماد حريق صغير في الجدار الخارجي للمركز.

المصدر: "رويترز"

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