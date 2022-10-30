 مولدوفا تشهد موجة احتجاجات واسعة النطاق

شهدت شوارع العاصمة المولدوفية كيشيناو اليوم مسيرة مناهضة للحكومة، رشق خلالها المحتجون رجال الشرطة بالبيض.

وأفادت وكالة "نوفوستي" أن أنصار حزب "شور" المعارض نظموا مسيرة انطلقت من مبنى أكاديمية العلوم في مولدوفا على طول الشارع الرئيسي في العاصمة كيشيناو، إلا أن قوات الشرطة حاولت تغيير مسار المسيرة، ما دفع المتظاهرين لرشقهم بالبيض.

من جانبها قالت النائبة عن الحزب الشيوعي في البرلمان المولدوفي ديانا كارامان: "أعزائي المواطنين، نطلب من الجميع التزام الهدوء، فمسيرتنا سلمية، لكن الرئيسة مايا ساندو تخشى سماع كلمتنا، وتستخدم الشرطة لمنعنا من التعبير عن رأينا".

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وأكد دينو توركانو الممثل عن حزب "شور"، أن منظمي الاحتجاج أخبروا السلطات بمسار المسيرة، وبالتالي لا يحق للشرطة منعها من إكمال طريقها.

يذكر أن أنصار حزب "شور" نظموا موجة احتجاجات مفتوحة بدأت منذ الـ 18 من سبتمبر، احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز، وموارد الطاقة والغذاء، فضلا عن التضخم غير المسبوق الذي بلغ 33.97%، وأدى إلى تدهور مستويات المعيشة.

وتتعرض حكومة مايا ساندو لموجة انتقادات واسعة النطاق، بسبب سياساتها القمعية ضد ممثلي المعارضة، فضلا عن الإهانات التي تمارسها بحق الرموز السياسية المؤيدة لروسيا.

المصدر: نوفوستي