فنلندا: الأسلحة المورّدة إلى أوكرانيا تقع في أيدي المجرمين

أعلنت مؤسسة "YLE" للإذاعة والتلفزيون أنه توجد لدى الشرطة الجنائية المركزية في فنلندا بيانات تدل على أن الأسلحة الموردة إلى كييف وقعت في أيدي المجرمين داخل أراضي البلاد.

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ونقلت المؤسسة عن تصريح مفتش الشرطة، كريستر ألغرين، قوله: "توجد لدينا مؤشرات على أن هذه الأسلحة موجودة بالفعل في فنلندا. كما تم العثور على الأسلحة الموردة لأوكرانيا في السويد والدنمارك وهولندا".

وأضاف: "يوجد لدينا العديد من المعلومات الاستخباراتية التي تدل على أن المنظمات الإجرامية تهتم كثيرا بالأسلحة الموردة إلى أوكرانيا".

وتابعت المؤسسة أن هذه المعلومات تخص بشكل خاص البنادق الهجومية، مشيرة إلى أن المعلومات الدقيقة حول الأسلحة الموجودة في الأراضي الفنلندية لا يمكن الوصول إليها بسبب السرية والتحقيقات المستمرة.

وذكرت أن وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) حذرت في الصيف الماضي من محاولات المجموعات الإجرامية لتهريب الأسلحة النارية والذخيرة من أوكرانيا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. ووفق معلومات الوكالة تتمتع المسدسات والقنابل والمسيرات القتالية بطلب كبير بين المجرمين.

المصدر: نوفوستي