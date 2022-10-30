عقب بدء إنتاج الغاز.. لابيد يتفقد حقل كاريش البحري

تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، حقل كاريش البحري، عقب بدء إنتاج الغاز فيه.

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وقال لابيد في تصريحات له: "هذا المكان هو مستقبل الطاقة والاقتصاد لدولة إسرائيل. سيؤدي إنتاج الغاز من حقل كاريش إلى خفض أسعار الطاقة في إسرائيل، وتحويل إسرائيل إلى مورد إقليمي للطاقة، ومساعدة أوروبا في مواجهة أزمة الطاقة. من هنا يتدفق الغاز الذي يعد بتكلفة معيشة أقل. هذا إنجاز ضخم لدولة إسرائيل".

وتلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جولته الأمنية لمحة عامة عن عملية إنتاج الغاز في هذا الحقل، التي بدأت يوم الأربعاء الماضي، من الرئيس التنفيذي لشركة "Energean Israel Israel Shaul Tzemach".

وزار لابيد لاحقا غرفة التحكم وتحدث مع موظفي الشركة الإسرائيليين، وصعد إلى نقطة المراقبة المطلة على المنصة والمنطقة المحيطة بها.

ونتيجة لإنتاج الغاز من حقل كاريش، من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة في إسرائيل. في الوقت نفسه، ستزيد إسرائيل من صادراتها من الغاز الطبيعي وتساعد أوروبا في معالجة أزمة الطاقة الحالية في القارة.

وبدأت شركة "Energean PLC"، المالكة لحقوق إنتاج الغاز الطبيعي من حقلي كاريش وتانين، في إنتاج الغاز وتزويده للعملاء. ويوفر الغاز الطبيعي من حقل كاريش الكهرباء للعملاء في إسرائيل منذ نهاية الأسبوع الماضي.

المصدر: RT