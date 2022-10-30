مصادر عبرية: إصابة جنود ومستوطنين إسرائيليين بعملية دهس قرب أريحا (فيديوهات)

أفادت مصادر عبرية، اليوم الأحد، بإصابة جنود ومستوطنين إسرائيليين في عملية دهس قرب أريحا.

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كما ذكرت صحيفة "معاريف" أن "جنديين إسرائيلين أصيبا في عملية الدهس قرب أريحا".

وقالت منظمة "إنقاذ بلا حدود": "إصابة 4 مستوطنين (3 طفيفة و1 متوسطة) في عملية الدهس عند مفرق النبي موسى"، لافتة إلى أن المنفذ حاول الاستمرار وتنفيذ دهس آخر عند مفرق ألموغ ولكن تم تحييده".

هذا وأشارت قناة "كان" إلى أن "منفذ عملية الدهس دهس أربعة إسرائيليين على طريق النبي داوود وعند مفترق ألموغ، وقامت قوات الشرطة بإطلاق النار عليه، وتم تقديم العلاج الطبي على الفور وحالتهم بين متوسطة وطفيفة".

في حين لفتت القناة "12" العبرية إلى "ارتفاع عدد المصابين في عملية الدهس إلى 5".

المصدر: RT + "شبكة قدس"