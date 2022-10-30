 
مباشر

المفاوضات مستمرة بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية

أخبار العالم

المفاوضات مستمرة بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية
AP
لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2s7

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أنه تم تحقيق تقدم في المفاوضات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية.

إقرأ المزيد
غروسي متفائل بإمكانية إعلان منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية
غروسي متفائل بإمكانية إعلان منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية

وقال في حديث لوكالة "Nova" الإيطالية: "حققنا تقدما (حول المنطقة الآمنة)، ولا تزال المفاوضات مستمرة، والقرار النهائي لم يتخذ بعد".

وأضاف أنه تحدث عن مدى الأهمية الملحة لهذه القضية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وردا على سؤال صحفي حول احتمال مشاركة "الخوذ الزرق" في المهمة في محطة زابوروجيه النووية، أجاب غروسي: "لإشراك الأمم المتحدة من الضروري تلقي موافقة عليه في مجلس الأمن، حيث يوجد لروسيا حق الفيتو. وفي الوقت الحالي أعتقد أن هذا غير مرجح، ولهذا السبب أعتقد أيضا أن المساحة (للعمل) التي تمكنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الحصول عليها قيمة حقا".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي