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لافروف: القيادة الروسية وعلى رأسها بوتين لا تزال مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا

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لافروف: القيادة الروسية وعلى رأسها بوتين لا تزال مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين لا تزال مثل السابق مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الروسي في تصريح اليوم الأحد: "لم يتغير استعداد روسيا بما في ذلك رئيسها، لإجراء مفاوضات (بشأن أوكرانيا). وسنكون دائما مستعدين للاستماع إلى مقترحات شركائنا الغربيين التي تهدف إلى نزع التوتر، لذلك إذا تم توجيه مقترحات واقعية لنا، تقوم على مبادئ المساواة واحترام مصالح بعضنا البعض، بهدف إيجاد حلول وسط وتحقيق التوازن بين مصالح جميع البلدان، بالطبع، نحن سنكون مع ذلك، كما كان دائما في الماضي".

المصدر: تاس

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