طاجيكستان تنفي تصنيع مسيرات إيرانية على أراضيها
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نفت وزارة خارجية طاجيكستان تقرير الصحفي الأوكراني، دميتري جوردون، حول إنتاج المسيرات الإيرانية بدون طيار (UAVs) في طاجيكستان، والتي تُستخدم بعد ذلك ضد أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الطاجيكية في بيان: "إننا نفند ما قاله المدون الأوكراني دميتري جوردون في 28 أكتوبر حول إنتاج الجانب الإيراني في طاجيكستان طائرات مسيرة تقتل الأوكرانيين".
ونصحت الوزارة جوردون بأن " يتعامل بحذر مع مثل هذه التعليقات، ويتحقق من دقة المعلومات المنشورة".
وفي وقت سابق اتهم الصحفي الأوكراني أوزبكستان بتجميع طائرات إيرانية بدون طيار. ولكنه في وقت لاحق صرح بأنه مخطئ و "لم يقصد أوزبكستان، بل طاجيكستان".
المصدر: تاس