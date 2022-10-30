طاجيكستان تنفي تصنيع مسيرات إيرانية على أراضيها

نفت وزارة خارجية طاجيكستان تقرير الصحفي الأوكراني، دميتري جوردون، حول إنتاج المسيرات الإيرانية بدون طيار (UAVs) في طاجيكستان، والتي تُستخدم بعد ذلك ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الطاجيكية في بيان: "إننا نفند ما قاله المدون الأوكراني دميتري جوردون في 28 أكتوبر حول إنتاج الجانب الإيراني في طاجيكستان طائرات مسيرة تقتل الأوكرانيين".

ونصحت الوزارة جوردون بأن " يتعامل بحذر مع مثل هذه التعليقات، ويتحقق من دقة المعلومات المنشورة".

وفي وقت سابق اتهم الصحفي الأوكراني أوزبكستان بتجميع طائرات إيرانية بدون طيار. ولكنه في وقت لاحق صرح بأنه مخطئ و "لم يقصد أوزبكستان، بل طاجيكستان".

المصدر: تاس