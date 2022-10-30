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طاجيكستان تنفي تصنيع مسيرات إيرانية على أراضيها

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طاجيكستان تنفي تصنيع مسيرات إيرانية على أراضيها
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نفت وزارة خارجية طاجيكستان تقرير الصحفي الأوكراني، دميتري جوردون، حول إنتاج المسيرات الإيرانية بدون طيار (UAVs) في طاجيكستان، والتي تُستخدم بعد ذلك ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الطاجيكية في بيان: "إننا نفند ما قاله المدون الأوكراني دميتري جوردون في 28 أكتوبر  حول إنتاج الجانب الإيراني في طاجيكستان طائرات مسيرة تقتل الأوكرانيين". 

ونصحت الوزارة جوردون بأن " يتعامل بحذر مع مثل هذه التعليقات، ويتحقق من دقة المعلومات المنشورة".

وفي وقت سابق اتهم الصحفي الأوكراني أوزبكستان بتجميع طائرات إيرانية بدون طيار. ولكنه في وقت لاحق صرح بأنه مخطئ و "لم يقصد أوزبكستان، بل طاجيكستان".

المصدر: تاس

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