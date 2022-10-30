إيطاليا تقدم لأوكرانيا عشرات المدافع ذاتية الحركة

أفادت صحيفة "La Repubblica" بأن الحكومة الإيطالية سلمت ما بين 20 إلى 30 مدفعية ذاتية الحركة من طراز "M109L" إلى أوكرانيا كجزء من حزمة المساعدات العسكرية الإيطالية الخامسة والأخيرة.

إقرأ المزيد

وذكرت الصحيفة أن إيطاليا قد سلمت لأوكرانيا سابقا، ناقلات جند مدرعة من طراز "M113"، و6 مدافع هاوتزر ثقيلة من طراز "PzH 2000"، وأنظمة صاروخية من طراز "MLRS". وأضافت أنه سيتم إرسال مدافع "PZH" إلى منطقة باخموت بأوكرانيا. ولا تزال المحتويات المحددة للمساعدات العسكرية الإيطالية لأوكرانيا سرية.

وأضافت الصحيفة: "قدم المرسوم الأخير الذي تبنته حكومة دراغي السابقة سلاحا ثقيلا آخر. إنه السلاح الأقدم، ولكن ذو قيمة عالية لدى أوكرانيا، وهو مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "M109L". وفي الأسبوعين الماضيين تم تصوير العديد من هذه المدافع وهي تنتقل على طول الطرق السريعة الشمالية".

وأشارت الصحيفة إلى أن إمدادات المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا سمحت للحكومة الإيطالية السابقة برئاسة ماريو دراغي بزيادة الدور السياسي للبلاد في إطار القرار الدولي حول الأزمة الأوكرانية. وتابعت: "وعلى حكومة جورجيا ميلوني (الحالية) أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في هذا الخط أم لا".

المصدر: نوفوستي