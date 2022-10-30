الاتحاد الأوروبي يعلق على قرار روسيا تعليق مشاركتها في "صفقة الحبوب"

أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لإعادة النظر في قرارها بتعليق مشاركتها في "صفقة الحبوب".

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وكتب بوريل في صفحته على "تويتر"، اليوم الأحد: "يدعو الاتحاد الأوروبي روسيا لإلغاء قرارها".

وأضاف أن "قرار روسيا بتعليق مشاركتها في الصفقة في البحر الأسود يعرض للخطر "طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة الضرورية بشكل كبير للتغلب على أزمة الغذاء العالمية".

المصدر: تاس