اليابان تحمي نفسها من الصواريخ الفرط صوتية بشبكة أقمار صناعية

كتبت صحيفة "أساهي" بأن وزارة الدفاع اليابانية تدرس احتمال إطلاق 50 قمرا صناعيا صغيرا إلى المدار لجمع المعلومات والكشف عن إطلاق الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ومتابعتها.

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ومن المتوقع أن تدرج خطة تشكيل ما يسمى بـ "كوكبة الأقمار الصناعية" التي ستضم عددا كبيرا من الأقمار الصناعية الصغيرة التي تطلق في المدار المنخفض، في الوثيقة المحدثة بشأن تدابير تعزيز القدرات الدفاعية في المدى المتوسط ​​اعتبارا من السنة المالية 2023 التي تبدأ من 1 أبريل 2023 إلى السنة المالية 2027 المنتهية في 31 مارس عام 2028.

ومن المتوقع أن يتم خلال هذه الفترة الزمنية تشكيل نظام سيضم 50 قمرا صناعيا صغيرا. ولا يسبتعد أن إطلاق جزء منها ستقوم به شركات خاصة.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في يناير الماضي أن السلطات اليابانية ستقدم بحلول نهاية العام الجاري 3 وثائق محدثة في مجال الدفاع، وهي استراتيجية الأمن القومي، وأحكام برنامج الدفاع الوطني، وبرنامج الدفاع في ​​المدى المتوسط.

المصدر: نوفوستي