مأساة تدافع "هالوين" في كوريا الجنوبية الأكبر بعد مأساة العبارة سنة 2014

مثلت مأساة التدافع بمناسبة احتفالات عيد "هالوين" في سيئول أكبر كارثة تشهدها كوريا الجنوبية منذ سنة 2014، عندما انقلبت عبارة وتسببت في مصرع أكثر من 300 شخص، معظمهم من طلاب المدارس.

تسببت حادثة التدافع التي شهدتها منطقة "إيتايون" الترفيهية بوسط العاصمة سيئول، خلال احتفالات عيد "هالوين" السبت الماضي، في مقتل 151 شخصا، بينهم 19 شخصا أجنبيا، بالإضافة إلى إصابة 82 شخصا.

وهي ثاني أكبر مأساة من حيث عدد الضحايا التي تشهدها كوريا الجنوبية خلال العقد الأخير.

وتمثلت المأساة الأولى الكبيرة التي وقعت سنة 2014 في انقلاب العبارة "سي وول" يوم 16 أبريل، وتسببت في مقتل 304 أشخاص، معظمهم من تلاميذ المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاما.

وكان إجمالي عدد الركاب على متن العبارة 476 شخصا، وقد توقفت عملية البحث عن المفقودين في حادث انقلاب العبارة وتحطمها، في نوفمبر 2014 بسبب صعوبة وتعقيد عمليات البحث.

المصدر: نوفوستي