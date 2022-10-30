مقتل 3 مواطنين روس بحادثة التدافع في سيئول

أعلنت السفارة الروسية في كوريا الجنوبية أن عدد القتلى من المواطنين الروس جراء حادثة التدافع في العاصمة سيئول ارتفع إلى 3 أشخاص.

وفي وقت سابق قالت السفارة إن شخصين من روسيا لقيا مصرعهما، وهما فتاتان، فيما أصيبت امرأة أخرى وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، ولكنها توفيت في وقت لاحق.

هذا وقد ارتفع إجمالي عدد القتلى بحادثة التدافع خلال احتفالات عيد "الهالوين" في منطقة "إيتايون" الترفيهية بوسط العاصمة سيئول إلى 151 شخصا، فيما أصيب 82 شخصا آخر، ومن بين القتلى 19 أجنبيا.

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الأحد، الحداد الوطني على ضحايا الكارثة.

المصدر: نوفوستي