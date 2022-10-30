سلطات خيرسون: كييف تحضر لهجوم واسع النطاق على المنطقة

قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن القوات الأوكرانية قد تحاول قريبا شن هجوم واسع النطاق على منطقة خيرسون.

وأضاف: "قد يحاول نازيو أوكرانيا شن هجوم واسع النطاق في المستقبل القريب. إنهم يجمعون القوات، بما في ذلك العديد من المرتزقة. لكن جيشنا يحشد القوات أيضا".

ولفت إلى أنه في الوقت الحالي الوضع على الخط الأمامي تحت السيطرة، وتم بناء عدة خطوط دفاع متسلسلة.

في الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ بانتظام عن محاولات فاشلة من قبل القوات الأوكرانية، في مجموعات صغيرة، لمهاجمة خط الدفاع في منطقة خيرسون.

وقال نائب وزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية، دانييل بيزسونوف، إن كييف، وفقا لمصادر مختلفة، تحشد ما بين 40 ألفا إلى 60 ألف عسكري في منطقة خيرسون، ولكن القوات المسلحة الروسية مستعدة لخوض معركة جادة.

المصدر:نوفوستي