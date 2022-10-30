 
مباشر

بريطانيا.. السلطات تتهم رجلا بقتل 39 فيتناميا تم العثور عليهم في شاحنة

أخبار العالم

بريطانيا.. السلطات تتهم رجلا بقتل 39 فيتناميا تم العثور عليهم في شاحنة
Globallookpress
بريطانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2qq

اتهمت السلطات البريطانية يوم السبت، رجلا بالقتل غير العمد واشتراكه في مؤامرة أدت إلى وفاة 39 فيتناميا تم العثور عليهم في شاحنة.

إقرأ المزيد
سائق الشاحنة التي عثر فيها على جثث 39 شخصا قرب لندن يعترف بارتكابه جريمة قتل غير متعمد بحقهم
سائق الشاحنة التي عثر فيها على جثث 39 شخصا قرب لندن يعترف بارتكابه جريمة قتل غير متعمد بحقهم

وسيمثل ماريوس ميهاي دراجيتشي (49 عاما)، الذي احتجزته الشرطة في رومانيا في أغسطس 2022، أمام محكمة تشيلمسفورد الابتدائية، متهما بالتورط في الواقعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ويشتبه في أن دراجيتشي جزء من شبكة نسّقت رحلات المهاجرين غير الشرعية إلى المملكة المتحدة.

ويواجه المتهم 39 تهمة بالقتل غير العمد والتآمر في مساعدة مهاجرين غير شرعيين.

وتم العثور على جثث الضحايا في صندوق الشاحنة ذات المقطورة التي نقلت بالعبارة من زيبروجه في بلجيكا إلى بورفليت صباح يوم 23 أكتوبر 2019.

المصدر: د ب أ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي