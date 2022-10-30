فرنسا.. إصابة 61 شرطيا في تظاهرة ضد بناء خزان مياه (صور + فيديو)

أصيب يوم السبت، 61 من أفراد الشرطة خلال تظاهرة محظورة ضد بناء خزان مياه للزراعة في غربي فرنسا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عبر "تويتر"، إن 22 منهم أصيبوا بجروح خطيرة.

وأفاد بأن هذا الرقم يوضح أنها لم تكن مظاهرة سلمية بل كانت تجمعا عنيفا للغاية، مردفا بالقول: "آمل أن تدين كل القوى السياسية الجمهورية هذا العنف".

وأضاف الوزير أنه يدعم قوات الأمن في مواجهة العنف غير المقبول الذي يرتكبه "المتظاهرون" في دوكس - سيفرس.

61 gendarmes ont été blessés, dont 22 sérieusement. Ce chiffre démontre que ce n’était pas une manifestation pacifique mais un rassemblement très violent. J’espère que toutes les forces politiques républicaines condamneront ces violences. https://t.co/vQVNAIL2Xx — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 29, 2022

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بإصابة اثنين من المتظاهرين في قرية سانت سولين بعد الظهر، بحسب السلطات المحلية.

وذكرت السلطات أن الشرطة احتجزت ستة أشخاص.

يشار إلى أن موقع الخزان بالقرب من سانت سولين هو جزء من مشروع من 16 بحيرة لاستخدامها في الري الزراعي، ويؤكد مئات المزارعين الذين يقفون وراء المشروع أن الخزانات ستسمح لهم باستخراج مياه جوفية أقل بنسبة 70% خلال الصيف.

ومن ناحية أخرى، يخشى السكان المحليون ونشطاء من أن يستولي المزارعون لأنفسهم على المياه في المنطقة المنكوبة بالجفاف.

وكانت السلطات المحلية قد حظرت التظاهرة يوم السبت، ومع ذلك تجمع عدة آلاف من المتظاهرين.

وعرض التلفزيون الفرنسي لقطات لأشخاص ملثمين وكذلك مسنين وعائلات لديها أطفال.

Emmanuel Macron, 2017-2022 : « C’est moi ou le chaos ! »

…

2022 : Mise en abyme d’une France chaotique.

Ci-gît l’autorité de l’État 😓#bassines#deuxSevreshttps://t.co/s5UACghN3i — Alexis WEBER (@WEBERAlexis7) October 29, 2022

(France 24): #Sécheresse en #France : manifestation contre les mégabassines dans les Deux-Sèvres : En pleine sécheresse historique, plusieurs milliers de manifestants ont bravé samedi l'interdiction de la préfecture des.. https://t.co/YTYwEtHJiepic.twitter.com/Kasru9WMuE — Titrespresse.com (@titrespresse) October 29, 2022

المصدر: د ب أ