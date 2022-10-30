مارشال بريطاني: المملكة المتحدة معرضة لضربة صاروخية روسية بعيدة المدى

نقلت صحيفة ديلي تلغراف عن المارشال البريطاني المتقاعد إدوارد سترينجر أن المملكة المتحدة معرضة لضربة صاروخية روسية بعيدة المدى.

وحذر سترينجر من أن القوات المسلحة للمملكة محدودة في قدراتها في ظل عدم وجود نظام دفاع جوي بعيد المدى.

ووفق سترينجر، فإن الطريقة الوحيدة لحماية لندن من هجوم صاروخي هي نشر مدمرة من النوع 45 مزودة بصواريخ Sea Viper في نهر التايمز.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمارشال المتقاعد ، أعادت العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا تذكير الغرب بأن "الأسلحة النووية لم تختف في نهاية الحرب الباردة، وأن القوى النووية لا تحتفظ بهذه الأسلحة فقط كعمل من أعمال الردع. "

في وقت سابق، قال رئيس الأركان العامة البريطاني، توني راداكين، إن روسيا يمكن أن توجه ضربة للمملكة المتحدة من اتجاهات مختلفة، بما في ذلك من الفضاء.

ووفقًا له ، فإن موسكو لديها القدرة على تعطيل أنظمة الاتصال والأقمار الصناعية، الأمر الذي سيعزل المملكة المتحدة فعليًا عن العالم.

المصدر: نوفوستي