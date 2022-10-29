"مركز التنسيق" لم يتفق على حركة السفن ليوم الأحد في إطار "صفقة الحبوب"

أعلنت ممثلة مركز التنسيق المشترك لتنفيذ "صفقة الحبوب"، أن الأطراف المشاركة في الاتفاق لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق على حركة السفن في البحر الأسود.

وقالت إينسين بالا: "لم يتوصل ممثلو الأطراف في مركز التنسيق المشترك في اسطنبول إلى اتفاق بشأن حركة السفن في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود ليوم الأحد 30 أكتوبر".

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هذا وفي وقت سابق، على خلفية هجوم على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود، أعلنت روسيا الاتحادية تعليق مشاركتها في "مبادرة حبوب البحر الأسود".

وقالت بالا: "لم يتوصل مركز التنسيق المشترك إلى اتفاق بشأن حركة السفن القادمة والمغادرة في 30 أكتوبر. ويقوم المركز بتحليل الأحداث الأخيرة، وتقييم تأثيرها على أنشطة المركز ويناقش الخطوات التالية".

وبحسب قولها، مرّت يوم السبت، 9 سفن (5 من أوكرانيا و4 وصلت إلى أوكرانيا) بأمان، الممر الإنساني البحري الذي أنشأه مركز التنسيق المشترك.

وأضافت: "هناك أكثر من 10 سفن، قادمة ومغادرة، تنتظر دخول الممر".

المصدر: نوفوستي