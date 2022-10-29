إعلام: ماسك يأمر ببدء تسريح موظفي "تويتر"

أمر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك موقع "تويتر" بالبدء في تسريح الموظفين اعتبارا من يوم السبت.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصادر، قيل إنهم أربعة أشخاص مطلعين على الوضع، أن "إيلون ماسك خطط لبدء تسريح موظفي "تويتر" في وقت مبكر من يوم السبت، وطلب بعض المديرين شطب قوائم الموظفين".

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يُعرف بعد عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم من بين 7500 موظف.

وكتبت الصحيفة أن "تسريح العمال على تويتر سيستمر حتى الأول من نوفمبر، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن يتلقى فيه الموظفون منحا للأسهم كجزء من تعويضاتهم"، مشيرة إلى أن هذا سيسمح لماسك بتجنب التكاليف الإضافية.

وكانت بلومبرغ قد ذكرت يوم الجمعة، أن "تويتر" بدأ بالفعل في تسريح الموظفين بعد أن اشترى إيلون ماسك الشركة، في الوقت الذي ظهرت فيه معلومات على شبكات التواصل الاجتماعي تفيد بأن فريق مهندسي البيانات بأكمله قد طُرد من الشركة.

يشار إلى أنه في وقت سابق، أغلق ماسك أخيرا صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على موقع التواصل الاجتماعي.

كما ذكرت وسائل إعلام أن باراغ أغراوال ، الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، قد سُرح من العمل مع مديرين آخرين في الشركة.

بدورها، كتبت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن وثائق الشركة، أن ماسك يريد طرد 75 بالمائة من موظفي "تويتر" إذا تم شراؤه. إلا أن ماسك بدوره نفى صحة هذه التقارير.

المصدر: نوفوستي