اختطاف مواطن فرنسي أسترالي في تشاد

أعلنت الحكومة التشادية السبت تعرض مواطن فرنسي أسترالي للاختطاف الجمعة في شرق البلاد الحدودي مع السودان على "أيدي أشخاص مجهولين حتى الآن".

وقالت السلطات التشادية إن عملية الاختطاف وقعت عصر 28 أكتوبر 2022، بدون أن تحدد ملابساتها. وأشارت إلى أن الفرنسي الأسترالي عمل في محمية لظبي المها يديرها "صندوق الحفاظ على الصحراء"، وهي منظمة غير حكومية لحماية الحياة البرية.

إقرأ المزيد

وأكدت السلطات التشادية أن "الحكومة حشدت كل الإمكانات الأمنية والبشرية للقبض على الخاطفين".

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية أنها "تبلغت بخطف أحد مواطنيها في تشاد" وهي "على تواصل مع عائلته ومع السلطات التشادية بهدف ضمان الإفراج عنه سريعا".

المصدر: ا ف ب