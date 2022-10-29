بعض سكان سيئول يواصلون قضاء إجازاتهم بعد ساعات من التدافع المميت

رغم حادثة التدافع التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 146 شخصا، واصل عدة مئات من الكوريين الجنوبيين والسياح قضاء إجازتهم في منطقة إتايوان في وسط مدينة سيئول.

هذا وقد شهد وسط عاصمة كوريا الجنوبية تدافعا قتل على أثره ما لا يقل عن 146 شخصا، بحسبما أكده يوم السبت، مراسل وكالة "تاس" من موقع الحادثة.

وبعد ساعات قليلة، واصل مئات من الكوريين الجنوبيين والسياح في الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت موسكو) قضاء إجازتهم في منطقة إتايوان في وسط العاصمة، حيث تتركز الأماكن الترفيهية مثل الحانات والنوادي الليلية.

هذا وانتقل الكوريون الجنوبيون، بعضهم يرتدي زيا أو برسوم وجوه تحمل طابع عيد الهالوين، إلى الشوارع الموازية حيث تعمل فيها بعض المطاعم.

وبحسب تقارير إعلامية، أرسلت السلطات في حوالي الساعة 3:00 فجرا رسائل إلى المواطنين حول ضرورة مغادرة المكان.

وتم إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي من محطة مترو أنفاق إتايوان إلى المتحف العسكري في كوريا الجنوبية من قبل عناصر الشرطة.

الجدير بالذكر أنه هذا العام، تم رفع القيود المفروضة على الأحداث الجماهيرية التي تم فرضها فيما يتعلق بانتشار الوباء.

المصدر: تاس