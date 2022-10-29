على خلفية عملية كريات أربع.. اشتباكات عنيفة في الخليل ومواجهات بعدد مدن الضفة وسط اعتداءات لمستوطنين

قالت مراسلة RT فجر الأحد، إن السلطات الإسرائيلية اتخذت العديد من الإجراءات إثر عملية إطلاق للنار بمستوطنة كريات أربع في الخليل والتي قتل فيها مستوطن برصاصة في الرأس وأصيب آخرون.

وذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن اشتباكات عنيفة جرت في مدينة الخليل بينها اشتباكات مسلحة في قرية بني نعيم.

وأفادت المراسلة بأن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل مدينة الخليل، كما أغلقت حاجز زعترة ومفرق مستوطنة يتسهار جنوب نابلس.

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وأضافت أن مستوطنين قاموا بالعديد من الاعتداءات على السيارات، في كل من كفر الديك، وكفر لاقف، وجيت، ومفرق راس كركر ودير عمار غربي رام الله.

وأشارت في السياق إلى أن مخيم الفوار جنوب الخليل شهد مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين.

وأسفرت عملية إطلاق النار بمستوطنة كريات أربع عن مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن من بين المصابين المستوطن عوفر أوحانا وقد وصفت حالته بالخطيرة.

وجاء في التفاصيل وفقا لما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن عملية إطلاق النار استهدفت مشاة عند مدخل حي غيفعات هأفوت في المستوطنة، ما أسفر عن إصابة مستوطن ونجله فيما أصيب الآخرون خلال تقديمهم المساعدة لهما.

ومع وصول عناصر أمن إلى المكان، أقدموا على دهس فلسطيني قبل إطلاق النار عليه في المكان، ما أدى إلى استشهاده.

وادعى بن غفير من خلال تغريدة على "تويتر" أن منزله تعرض لهجوم بإطلاق نار، الأمر الذي فندته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية