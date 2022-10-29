بايدن يعتبر أنه لا يوجد لدى روسيا سبب لتعليق مشاركتها في صفقة الحبوب
Globallookpress Chris Kleponis - Pool via CNPKeystone Press Agency
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اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يوجد لدى موسكو سبب لتعليق مشاركتها في تنفيذ صفقة الحبوب.
وقال بايدن للصحفيين: "هذا أمر شائن للغاية، وسيؤدي إلى مزيد من الجوع. لا يوجد سبب يدعوهم للتصرف على هذا النحو".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود. وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سيفاستوبول.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.
المصدر: نوفوستي