الشرطة النرويجية توقف عشرات المشاركين في تظاهرة للنازيين الجدد

احتجزت الشرطة النرويجية السبت 35 شخصا بعد أن رفضت مجموعة من المتظاهرين النازيين الجدد في أوسلو الامتثال لعناصر الأمن.

وقالت الشرطة في العاصمة النرويجية أوسلو إن المجموعة التي تضم ما بين 30 و40 محتجا لم تتقدم بطلب للحصول على التصاريح اللازمة لتنظيم المسيرة في وسط العاصمة، وهي إجراءات أقرها البرلمان.

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وأوضحت عبر "تويتر": "لم يتقدموا بطلب للحصول على تصاريح ولم يمتثلوا لأوامر الشرطة" بعد أن رفضت المجموعة مغادرة المنطقة.

وأكدت الشرطة في بيان آخر أن الوضع تحت السيطرة وأنها أوقفت 35 شخصا.

وذكرت هيئة البث العامة النرويجية أن عناصر تنظيمات يسارية جاءوا إلى مكان التظاهرة وأن رجال الشرطة اضطروا للتدخل للفصل بين الطرفين.

وأظهرت صور للتظاهرة رجالا ملثمين يحملون لافتات عليها رموز "حركة المقاومة الشمالية".

وهذه الحركة نشطة في بلدان شمال أوروبا وتصف نفسها علانية بأنها تعتنق الاشتراكية الوطنية، وهو مصطلح رديف للنازية.

وحظرت المحكمة العليا في فنلندا أنشطة الحركة تماما في أيلول/سبتمبر 2020.

المصدر: ا ف ب