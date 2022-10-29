المفوضية الأوروبية تدعو إلى الامتناع عن الأعمال التي تقوض صفقة الحبوب

أعلنت ممثلة المفوضية الأوروبية، نبيلة مصرالي، أن المفوضية تدعو جميع الأطراف في صفقة الحبوب إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تعرضها للخطر.

وقالت مصرالي: "لقد اطلعنا على تقارير من روسيا حول تعليق مشاركتها في مبادرة البحر الأسود".

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وأضافت: "ندعم جهود الأمم المتحدة للحفاظ على الاتفاقية ونؤكد على أنه يجب على جميع الأطراف الامتناع عن أي عمل أحادي يمكن أن يعرض مبادرة حبوب البحر الأسود للخطر، وهي مبادرة إنسانية مهمة لها تأثير إيجابي واضح على وصول الغذاء لملايين الأشخاص حول العالم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود. وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سيفاستوبول.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.

المصدر: نوفوستي