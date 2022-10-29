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الكرملين: لا خطط لمحادثات بين بوتين وأردوغان حول صفقة الحبوب حتى الآن

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الكرملين: لا خطط لمحادثات بين بوتين وأردوغان حول صفقة الحبوب حتى الآن
Globallookpress Xinhua
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن عدم وجود خطط لإجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان حول تعليق روسيا لمشاركتها في صفقة الحبوب.

ورد بيسكوف على سؤال عما إذا كان بوتين يخطط للاتصال بأردوغان بشأن تعليق مشاركة روسيا في صفقة الحبوب قائلا: "حتى الآن لا توجد مثل هذه الخطط".

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وكشفت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن نظام كييف نفذ هجوما إرهابيا على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.

المصدر: تاس

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