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نيبينزيا لغوتيريش: ممرات الحبوب الآمنة استخدمت لتمويه الهجوم على سيفاستوبول

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نيبينزيا لغوتيريش: ممرات الحبوب الآمنة استخدمت لتمويه الهجوم على سيفاستوبول
Legion-Media Lev Radin/Sipa USA
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن استخدام ممر إنساني آمن مخصص لتصدير المواد الغذائية من أوكرانيا لتمويه الهجوم على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية.

وقال نيبينزيا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول تعليق مشاركة روسيا في صفقة الغذاء إن "الهجوم تم تمويهه بالممرات الآمنة المعدة لتنفيذ ما يسمى بمبادرة البحر الأسود".

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وأشار إلى أن السفن والبنية التحتية لميناء سيفاستوبول، التي تعرضت للهجوم، استُخدمت لضمان تشغيل الممر الإنساني.

وأكد أنه على خلفية الهجوم الأوكراني على سفن أسطول البحر الأسود، لا تستطيع روسيا "ضمان سلامة السفن المدنية" المشاركة بمبادرة البحر الأسود.

وأضاف: "ابتداء من اليوم، يعلق الجانب الروسي المبادرة إلى أجل غير مسمى. وقد صدرت التعليمات حول ذلك إلى الممثلين الروس في مركز التنسيق المشترك في اسطنبول".

المصدر: تاس

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