لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن تحث على وقف تدفق الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية

أدان المشاركون في الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي في نيودلهي بشدة التدفق المستمر للأسلحة والمعدات العسكرية، إلى الجماعات الإرهابية.

ودعا المشاركون في الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في العاصمة الهندية يوم السبت إلى وقف تدفق الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

وجاء في إعلان دلهي، الذي تم تبنيه يوم السبت عقب نتائج اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب أنه يدين المشاركون بشدة التدفق المستمر للأسلحة والمعدات العسكرية، إلى الجماعات الإرهابية والأشخاص المرتبطين بها بمن فيهم المجرمون والمؤسسات والمنظمات غير الشرعية .

ويدعو المشاركون الدول الأعضاء إلى منع وتعطيل شبكات الشراء لهذه الأسلحة والمعدات العسكرية.

وهذا الاجتماع، الذي يستمر ليومين، يعد المرة الأولى التي تعقد فيها اللجنة اجتماعا خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك، منذ عام 2015.

وتتولى الهند حاليا رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستضافت اجتماعها الذي استمر يومين.

الصدر: تاس