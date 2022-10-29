ميروشنيك: لدى بولندا بالفعل اتفاقات بشأن مصير الجزء الغربي من أوكرانيا

أكد رئيس حكومة جمهورية لوغانسك الشعبية، أن التوقعات ببقاء أوكرانيا دولة واحدة مستقلة "تزول أكثر وأكثر مع كل يوم".

كما أعرب رئيس المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في العاصمة موسكو، روديون ميروشنيك، عن ثقته في أن بولندا لديها بالفعل خططا واتفاقيات معيّنة سرية بشأن مصير الجزء الغربي من أوكرانيا.

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وأضاف على أثير قناة "سولوفييف لايف" اليوم السبت: "أنا متأكد من أن هناك بالفعل اتفاقيات خلف الأبواب المغلقة: كيف ستدمج بولندا غرب أوكرانيا، وما هي الخطوات، وما هي خارطة الطريق، والتسلسل في هذا الأمر، وأين سيتم فتح البوابات والثغرات والممرات. وهذا هو على الأقل الحال الخاص للبولنديين على أراضي (أوكرانيا)".

وبحسب ميروشنيك، فإن توقع بقاء أوكرانيا دولة واحدة مستقلة "يصبح أكثر فأكثر سريع الزوال" كل يوم.

وأردف قائلا: "اليوم، لا تزال هناك فرصة خادعة للغاية، حرفيا بنسبة مئوية متدنية، على الأقل بشكل ما، في جزء ما، أن تظل الدولة الأوكرانية، على وجه التحديد، كأرض منفصلة ومستقلة وغير خاضعة للسيطرة".

المصدر: تاس