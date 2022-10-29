كندا: نمر بلحظة تاريخية ونحتاج إلى الحوار مع روسيا والصين

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن كندا مستعدة للدخول في حوار مع روسيا والصين عبر منصات مختلفة، وإلا سوف تفقد الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية نفوذها في العالم.

وقالت جولي في مقابلة مع شبكة "سي بي سي": "أعتقد أننا نمر بلحظة تاريخية لأسباب عديدة. حيث بدأت الصفائح التكتونية في العالم تتحرك. هناك صراع على النفوذ، روسيا والصين على اتصال بدول في إفريقيا، آسيا وأمريكا اللاتينية، ونحن بحاجة للتعبير عن أنفسنا، نحتاج إلى إجراء اتصالات، ولهذا السبب نحتاج إلى المشاركة في الحوار معهم".

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وأكدت أنها ليست من مؤيدي "استراتيجية رفض المشاركة في مناظرة مع الخصم".

وتابعت: "عندما لا تنخرط كندا في حوار، أولا، فإنها لا تساهم في سلامنا واستقرارنا، وثانيا، نفقد نفوذنا في العالم، لأن دول مجموعة السبع الأخرى تتحدث بالفعل مع هذه الدول".

وأضافت أن "روسيا على اتصال بالعديد من الدول الإفريقية وتحاول إلقاء اللوم على الغرب والولايات المتحدة وحلفائها فيما يتعلق بأزمة الغذاء".

وأردفت: "لهذا السبب نحتاج للتحدث في الأمم المتحدة، في قمة مجموعة العشرين، يجب أن نكون على كل طاولة، لأن صوتنا مهم أكثر من أي وقت مضى".

المصدر: تاس