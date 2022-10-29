"يونهاب": مقتل 59 شخصا وإصابة 150 في حادثة تدافع في كوريا الجنوبية (صور)

قالت وكالة "يونهاب" للأنباء مساء يوم السبت، إن 59 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 150 في حادثة تدافع خلال احتفالات بعيد الهالوين في كوريا الجنوبية.

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وحاولت فرق الإطفاء إنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا بالقرب من فندق هاميلتون في منطقة إيتايون في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت غرينتش، بسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الرئيس أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.

كما دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى اجتماع طارئ.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الضحايا وهم يرقدون على الرصيف بينما أجرى المارة وعمال خدمات الطوارئ الإنعاش القلبي الرئوي الاسعافات في محاولة لإنعاشهم.

وبحسب ما ورد فقد كان هناك أكثر من 100 ألف شخص في المنطقة يحتفلون بأول حدث للهالوين منذ سنوات بعد تخفيف قيود كوفيد 19 في الأشهر الأخيرة.

المصدر: وكالة "يونهاب" للأنباء