أردوغان: الوسيلة لاكتساب القوة تكون عبر الاكتفاء ذاتيا وألا تحتاج عديمي المروءة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الوسيلة لاكتساب القوة والحفاظ عليها تكون عبر الاكتفاء ذاتيا وألا تكون محتاجا إلى عديمي المروءة.

وجاء تصريحه في كلمة ألقاها السبت، خلال مشاركته في حفل افتتاح مصنع السيارة المحلية في منطقة غمليك بولاية بورصة شمال غرب تركيا.

وأعلن أردوغان أن السيارة الكهربائية التركية المحلية الصنع، "توغ"، ستجوب شوارع العديد من دول العالم في الفترة القادمة.

وأضاف: "سيارة توغ ستزين طرق العديد من دول العالم في الفترة القادمة بوصفها علامة تجارية تركية مرموقة".

وأوضح أن "توغ" هو اسم المشروع الذي جعلنا نستمتع جميعا ببناء هذا الحلم المشترك من أجل مستقبل قوي لبلدنا".

ولفت إلى أن سيارات "توغ" ستسير في طرقات تركيا نهاية الربع الأول من عام 2023.

وكشف أن مصنع "توغ" سينتج 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة.

وذكر الرئيس التركي أن المصنع سيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفا بشكل غير مباشر، مضيفا أن الحكومة تعتزم وضع حجر أساس بناء مصنع بطاريات بمساحة 609 آلاف متر مربع، بجانب مصنع سيارات "توغ".

وبيّن أنه تم الاتفاق مع واحدة من أكبر شركات العالم لإنتاج بطاريات أيونات الليثيوم في تركيا لاستخدامها في السيارة "توغ".

وتطرق الرئيس التركي في كلمته إلى رؤية "قرن تركيا" التي أعلن عن ملامحها الجمعة، مؤكدا أن المصنع والسيارة هما "أول الغيث"من هذه الرؤية.

وشدد أردوغان على أن السيارة المحلية "توغ" تعد بمثابة مصدر فخر واعتزاز مشترك لـ 85 مليون مواطن في كافة أنحاء تركيا.

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده أهدافها كبيرة، ورؤيتها واسعة، وإيمانها تام.

Togg, ülkemizin güçlü yarınları için ortak hayal kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır.



Türkiye’nin yerli ve millî otomobilinin üretileceği Togg Gemlik Kampüsü ile banttan indirdiğimiz akıllı cihazlarımız ülkemize, milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/f3GbtOfRdK — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2022

Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak.



Vatandaşlarımız Togg siparişlerini inşallah Şubat’ta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler. pic.twitter.com/U4op34RBUW — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2022

Şarj altyapısının yaygınlaştırılması amacıyla 81 ilin tamamında bin 500’ün üzerinde hızlı şarj ünitesi kuracak bir projeyi hayata geçiriyoruz.



Togg da kendi markası Trugo ile 81 ilimizdeki 600’den fazla noktada bin adet hızlı şarj cihazını hizmete sunuyor. pic.twitter.com/DD3EgQlv5A — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2022

المصدر: الأناضول