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الاتصالات جارية بين تركيا وروسيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة حول صفقة الحبوب

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الاتصالات جارية بين تركيا وروسيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة حول صفقة الحبوب
Sputnik
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أعلن مصدر دبلوماسي في أنقرة أن تركيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة بدأت اتصالات مع روسيا بعد قرار موسكو تعليق مشاركتها في "صفقة الحبوب".

وقال المصدر: "بدأنا الاتصالات بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات مع روسيا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، أشار المصدر إلى أنه "من الصعب الحديث عن أي شيء الآن".

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وصرح مصدر في اسطنبول، أن الجانب التركي لم يتلق حتى الآن إخطارا بتعليق مشاركة روسيا في "صفقة الحبوب"، الأمر الذي يدعو للأسف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود. وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سيفاستوبول.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن نظام كييف نفذ هجوما إرهابيا على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.

المصدر: نوفوستي

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