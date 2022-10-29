مجلس التعاون الخليجي يرفض تصريحات ألمانية حول مونديال قطر

أعلن مجلس التعاون الخليجي في بيان صادر عن نايف الحجرف، الأمين العام للمجلس، السبت، رفضه تصريحات ألمانية بشأن استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022.

وجاء ذلك في البيان الصادر عن الحجرف، الأمين العام للمجلس، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

واستدعت الخارجية القطرية الجمعة، السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ، احتجاجا على تصريحات لوزيرة داخلية بلاده نانسي فيزر، تحدثت فيها عن "الملف الحقوقي للدوحة وعدم حقها في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022".

ووفق البيان، "استنكر الحجرف، تصريحات فيزر، بشأن استضافة دولة قطر لمونديال 2022".

GCC Secretary General Condemns the Statements of the Minister of Interior of the Federal Republic of #Germany Regarding Qatar's Hosting of the #World_Cuphttps://t.co/ZHAECVasAI#GCC#Qatarpic.twitter.com/VEyiukHiPK — مجلس التعاون (@GCCSG) October 29, 2022

وأكد الحجرف أن "موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين".

وقال الحجرف إن "قطر ماضية في تحقيق الإنجازات، واستضافتها لبطولة كأس العالم 2022، يعد مصدر فخر واعتزاز مستحقا".

وأشاد الحجرف "الدور الرائد الذي تقوم به دولة قطر في بناء التواصل الحضاري، وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل".

المصدر: الأناضول