 
مباشر

اجتماع مجلس الأمن لبحث تعليق روسيا لمشاركتها في صفقة الحبوب

أخبار العالم

اجتماع مجلس الأمن لبحث تعليق روسيا لمشاركتها في صفقة الحبوب
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2oh

أعلن مصدر في الأمم المتحدة عن عقد اجتماع لمجلس الأمن في الأيام المقبلة على خلفية تعليق مشاركة روسيا في صفقة حبوب البحر الأسود.

وقال مصدر الوكالة "ينبغي أن نتوقع اجتماع مجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة".

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية: متخصصون بريطانيون شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول
الخارجية الروسية: متخصصون بريطانيون شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود. وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سيفاستوبول.

وكشفت الوزارة في وقت سابق من اليوم أن نظام كييف نفذ هجوما إرهابيا على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي