كوريا الجنوبية.. إصابة العشرات ووقوع ضحايا جراء تدافع خلال احتفالات بعيد الهالوين (صور + فيديو)
أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء مساء السبت، بأن نحو 100 شخص أصيبوا في تدافع وقع في سيئول خلال توافد حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية للاحتفال بعيد الهالوين.
وقالت الوكالة الرسمية إنه وقع حادث واسع النطاق بعد ظهر اليوم في إتايوان دونغ يونغسان جو في سيئول، حيث تجمعت الحشود للاحتفال عيد الهالوين.
وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقارير واحدا تلو الآخر، بشأن أشخاص يشكون من صعوبة في التنفس، وما إلى ذلك بالقرب من فندق هاميلتون في إتايوان.
وأوضحت أن قسم الإطفاء الإنعاش القلبي والرئوي (CPR) قام بإسعافات لعشرات الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة قلبية وتم نقلهم إلى مستشفى قريب.
وأشارت الوكالة إلى أن الحفلات أقيمت في أماكن مختلفة في عطلة نهاية الأسبوع قبل عيد الهالوين.
ويُعتقد أن الحادث وقع أثناء تجمع حشد في زقاق ضيق على طريق منحدر بالقرب من فندق هاميلتون.
وأكدت السلطات أن شرطة العاصمة سيئول ستنشئ مقرا للتحقيق في الظروف المحددة للحادث، مثل ما إذا كانت الشركات في إتايوان والمناطق المحيطة بها قد أوفت بإجراءات السلامة الخاصة بها.
#Seoul ฉุกเฉินฝุงชนล้มหมดสติจากขาดอากาศหายใจ เสียชีวิตมากมายจากการเบียดเสียด ข่าวว่ามีทั้งก๊าซรั่ว มีทั้งไฟไหม้ ในงานฮาโลวีน ในย่าน #Itaewo อิแทวอน ในเขตยาวซานกู— ตะละแม่บุษบง (@MY_1428_V2) October 29, 2022
เป็นการปั้มหัวใจช่วยชีวิตครั้งใหญ่#เกาหลีใต้#Halloweenpic.twitter.com/ftvZVOLJPI
🚨🚨🚨 ⚠ | Sensitive images.🚨🚨🚨— F.M NEWS (@fmnewseng) October 29, 2022
🇰🇷 | Dozens of people receiving RCP after a stampede at a Halloween celebration in the Itaewon neighborhood, located in Seoul, South Korea. Unknown number of victims.#SouthKorea#Halloween#newspic.twitter.com/AxUhrRWbd1
Halloween massacre in Seoul, Korea https://t.co/MmVlwgMDY1— PaulNOTaGuineaPig (@FungieD2) October 29, 2022
Un mouvement de foule à Séoul lors des célébrations d’Halloween a fait plus de 100 blessés et plusieurs morts. Une cinquantaine de personnes en arrêt cardiaque selon les médias locaux.— Nawac7 (@Nawac7) October 29, 2022
En direct de Séoul : 50 personnes ont fait un arrêt cardiaque pic.twitter.com/66H6aqPeVQ
An official from the National Fire Agency says around 100 people are injured - AP#SouthKorea#Seoul#Halloween#SeoulStampede#stampedepic.twitter.com/OnK496ggFc— Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) October 29, 2022
❗#Corea del Sud, #Seoul, decide di vittime segnalate alla festa di #Halloween di #Itaewon. Diversi bollettini parlano di 30 morti. itaewon Corea del sud pic.twitter.com/yNxvdjXIvW— Ultime notizie (@UltimeNotiziee) October 29, 2022
المصدر: وكالة "يونهاب" للأنباء