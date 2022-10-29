 
مباشر

كوريا الجنوبية.. إصابة العشرات ووقوع ضحايا جراء تدافع خلال احتفالات بعيد الهالوين (صور + فيديو)

أخبار العالم

كوريا الجنوبية.. إصابة العشرات ووقوع ضحايا جراء تدافع خلال احتفالات بعيد الهالوين (صور + فيديو)
RT / Youtube
كوريا الجنوبية.. إصابة العشرات وأنباء عن وقوع ضحايا خلال تدافع في احتفالات بالهالوين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2og

أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء مساء السبت، بأن نحو 100 شخص أصيبوا في تدافع وقع في سيئول خلال توافد حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية للاحتفال بعيد الهالوين.

وقالت الوكالة الرسمية إنه وقع حادث واسع النطاق بعد ظهر اليوم في إتايوان دونغ يونغسان جو في سيئول، حيث تجمعت الحشود للاحتفال عيد الهالوين.

وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقارير واحدا تلو الآخر، بشأن أشخاص يشكون من صعوبة في التنفس، وما إلى ذلك بالقرب من فندق هاميلتون في إتايوان.

وأوضحت أن قسم الإطفاء الإنعاش القلبي والرئوي (CPR) قام بإسعافات لعشرات الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة قلبية وتم نقلهم إلى مستشفى قريب.

وأشارت الوكالة إلى أن الحفلات أقيمت في أماكن مختلفة في عطلة نهاية الأسبوع قبل عيد الهالوين.

ويُعتقد أن الحادث وقع أثناء تجمع حشد في زقاق ضيق على طريق منحدر بالقرب من فندق هاميلتون.

وأكدت السلطات أن شرطة العاصمة سيئول ستنشئ مقرا للتحقيق في الظروف المحددة للحادث، مثل ما إذا كانت الشركات في إتايوان والمناطق المحيطة بها قد أوفت بإجراءات السلامة الخاصة بها.

المصدر: وكالة "يونهاب" للأنباء

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي