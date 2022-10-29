الأمم المتحدة على اتصال بروسيا على خلفية تعليق المشاركة في صفقة الحبوب

أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة على اتصال بالسلطات الروسية على خلفية قرار موسكو تعليق المشاركة في صفقة الحبوب.

وقال دوجاريك: "لقد اطلعنا على تقارير من روسيا حول تعليق مشاركتها في صفقة حبوب البحر الأسود على خلفية الهجوم على أسطول البحر الأسود الروسي. ونحن على اتصال مع السلطات الروسية بشأن هذه المسألة".

إقرأ المزيد

وأكد أنه يتعين على جميع الأطراف الامتناع عن الأعمال التي قد تعرض صفقة الحبوب للخطر.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن نظام كييف نفذ هجوما إرهابيا على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.

المصدر: نوفوستي