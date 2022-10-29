غالبية الأمريكيين يرفضون ترشح بايدن وترامب في انتخابات 2024

أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع "Yahoo" و منظمة الأبحاث "YouGov" أن 57 بالمئة من الأمريكيين لا يريدون الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب مرشحين للرئاسة في عام 2024.

ووفقا لاستطلاع للرأي المنشور، أجاب 57 بالمئة من المشاركين سلبا على السؤال "ما إذا كان يجب على بايدن الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024".

وفي الوقت نفسه، أجاب 21 بالمئة أنهم غير متأكدين مما إذا كان ينبغي إعادة انتخابه وأيد 22 بالمئة فقط إعادة انتخاب بايدن.

ويعتقد 57 بالمئة من الأمريكيين أن ترامب لا ينبغي أن يشارك مرة أخرى في السباق الرئاسي، لكن 29 بالمئة من المستجيبين أكدوا عن تأييدهم لترشيحه و 14 بالمئة فقط لم يتمكنوا من الإجابة عن السؤال بثقة.

وتم إجراء الاستطلاع من 13 إلى 17 أكتوبر 2022، بمشاركة 1629 أمريكيا.

المصدر: نوفوستي