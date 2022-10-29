انفجاران بالعاصمة الصومالية وسقوط عشرات الضحايا المدنيين

وقع انفجار سيارتين مفخختين، يوم السبت، بالعاصمة الصومالية بالقرب من مكاتب حكومية، ما خلف "عشرات الضحايا المدنيين"، وفق ما أبلغت عنه الشرطة ووسائل الإعلام.



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية حصيلة الضحايا عن المتحدث باسم الشرطة الوطنية صادق دوديشة.

ووقع هجوم مقديشو في اليوم الذي يجتمع فيه الرئيس ورئيس الوزراء ومسؤولون كبار آخرون لمناقشة مكافحة التطرف العنيف.

وشاهد صحفي من الأسوشيتدبرس في موقع الحادث العديد من الجثث، وقال إنهم على ما يبدو مدنيون يستخدمون وسائل النقل العام، وإن الانفجار الثاني وقع أمام مطعم مزدحم.

وقال مدير خدمة الإسعاف "آمين" للأسوشيتدبرس إنهم جمعوا العديد من الجرحى والقتلى.

وقالت نقابة الصحفيين الصوماليين إن صحفيا قتل وأصيب اثنان آخران.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

ووقع الهجوم عند تقاطع زوبي، وهو نفس المكان لانفجار ضخم وقع عام 2017، مسفرا عن مقتل أكثر من 500 شخص.

المصدر: أ ب