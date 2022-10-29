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الجيش الأمريكي يعتزم شراء بنادق كلاشينكوف الروسية من طراز AK-74

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الجيش الأمريكي يعتزم شراء بنادق كلاشينكوف الروسية من طراز AK-74
Reuters Maxim Shemetov بندقية كلاشنيكوف
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أعلن الجيش الأمريكي عن عزمه إجراء صفقة شراء بنادق كلاشينكوف الروسية من طراز AK-74 عيار 5.45 ملم، أو النسخة غير الروسية المستحدثة منها.

ووفقا لصحيفة The Drive، فإن قيادة السلاح البري الأمريكي، في ولاية نيوجيرسي، تقدمت إلى الجهات المختصة بطلب إجراء الصفقة، ولم يحدد الغرض من ورائها.

وأوضحت الصحيفة، أن الجيش الأمريكي يمتلك نسخا مختلفة من بنادق كلاشينكوف، كـ md.86 رومانية الصنع،

وAK-74 الروسية، وMPi AK74 الألمانية، التي تستخدم بشكل خاص من قبل وحدات العمليات الخاصة، أثناء التدريبات، لاختبار وابتكار تقنيات جديدة، مشيرة إلى عدم الرغبة بشراء النسخة البلغارية AR-SF، والنسخة البولندية Tantal، دون توضيح الأسباب.

وأشارت إلى أن بندقية AK-74 الروسية هي أكثر الأسلحة الرشاشة التي يستخدمها الجيش الأوكراني.

وفي سبتمبر، أكد المؤرخ العسكري نيكيتا بورانوف، أن بندقية AK-12 الروسية، المستخدمة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "لم ولن تلغي أمجاد" AK-74 التي سبقتها.

 

المصدر: lenta.ru

 

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