عودة أكبر سجين سنا من غوانتانامو إلى وطنه باكستان

عاد سيف الله باراشا، السجين الأكبر سنا، البالغ من العمر 75 عاما، من قاعدة غوانتانامو الأمريكية إلى وطنه في باكستان.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت: "تم إطلاق سراح سيف الله باراشا، وهو مواطن باكستاني كان محتجزا في قاعدة غوانتانامو، ووصل إلى باكستان في 29 أكتوبر الجاري. أكملت وزارة الخارجية عملية واسعة لتسهيل إعادة باراشي. ويسعدنا أن المواطن الباكستاني المحتجز في الخارج قد عاد أخيرا إلى عائلته".

وكان الرجل البالغ من العمر 75 عاما أكبر سجين سنا في قاعدة غوانتانامو، وتم احتجازه للاشتباه بعلاقته بتنظيم القاعدة، لكن لم توجه له اتهامات رسمية طيلة فترة احتجازه. وتمت الموافقة على تحريره في مايو العام الماضي بعد أكثر من 16 عاما من الاحتجاز في القاعدة العسكرية الأمريكية في كوبا.

وتم القاء القبض على باراشي في تايلاند في عام 2003. وكانت السلطات الأمريكية تعتقد أنه كان وسيطا لتنظيم القادة وساعد المتورطين في أحداث 11 سبتمبر عام 2001 في إجراء عملية مالية. ورفض باراشي تورطه بالإرهاب، معلنا أنه لم يعرف أن الشخصين اللذين تعامل معهما كانا عضوين في تنظيم القاعدة.

المصدر: نوفوستي