الدفاع الروسية: 50 عسكريا من الأسرى الروس عادوا إلى ديارهم

قالت وزارة الدفاع الروسية إن خمسين من الجنود الروس الأسرى، كانوا في خطر مميت، عادوا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف عقب عمليات تفاوض بين الطرفين.

وقالت الوزارة: "نتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 50 جنديا روسيا أسيرا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا معرضين لخطر مميت في الأسر".

وبحسب الوزارة سيتم نقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو على متن طائرة تابعة لطيران النقل العسكري الروسي. وسيخضعون للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إنه تم تبادل الأسرى وفقا لصيغة "50 إلى 50".

يذكر أنه في 17 أكتوبر، نتيجة لعملية التفاوض، أعيد 110 مواطنين روس من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، من بينهم 72 بحارا روسيا من السفن المدنية التي احتجزها نظام كييف منذ فبراير.

المصدر: تاس