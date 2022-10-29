ماذا يحصل لبايدن.. الرئيس الأمريكي يقطع خطابه ليستعرض جوربه الأحمر على الملأ! (فيديو)

يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يفقد توازنه بجدية، حيث توالت مؤخرا الحركات غير المتوقعة منه والمثيرة للدهشة، وآخرها ما حصل له خلال مناسبة للحزب الديمقراطي.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبايدن وهو يقطع خطابه فجأة ليستعرض ساقه وجوربه الأحمر على الجمهور، مما أثار الدهشة، وذلك في مركز فيلادلفيا للمؤتمرات بولاية بنسلفانيا.

ولم تقف القصة عند ذلك، حيث مشى الرئيس الأمريكي بعد إنهاء الخطاب إلى حافة خشبة المسرح وكاد يقفز للأسفل، الأمر الذي أذهل نائبته كامالا هاريس التي كانت تحاول ثنيه عن فعل ذلك.

ولكن هذا ليس كل شيء، فقد واصل استعراضه، وركض على طول خشبة المسرح في حركات متعرجة غريبة.

تجدر الإشارة إلى أن بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، ميز نفسه عن غيره من الرؤساء بسلوكه الغريب. على سبيل المثال، كثيرا ما كان يصافح الفراغ (ناس لا وجود لهم) بعد خطبه.

وفي سبتمبر الماضي، بحث بايدن بين الجمهور عن عضوة الكونغرس جاكي فالورسكي، التي توفيت في أغسطس 2022 بحادث سيارة.

المصدر: RT